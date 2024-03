L’Under 19 della Cocuzza Basket Milazzo chiude al terzo posto e guarda ai playoff

Sotto la guida esperta di coach Albana i giovani talenti mamertini hanno chiuso a 18 punti dietro soltanto a Barcellona 4.0 e Savio Messina

MILAZZO – Il percorso della squadra under 19 della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo nel campionato Gold è stato caratterizzato da una serie di vittorie e prestazioni di spicco durante la regular season, culminando con il raggiungimento del terzo posto nella classifica generale. Con un totale di 18 punti, il team si è affermato come una forza competitiva di rilievo, attestandosi alle spalle solo di Barcellona Basket 4.0 e Savio Messina.

Sotto la guida esperta dell’allenatore Simone Albana, i giovani talenti della squadra hanno dimostrato una notevole maturità tattica e tecnica sul campo. Tra questi spiccano nomi come Francesco Corso, Francesco Saporita, Damiano Preci, Danilo Lipari, Marco De Gaetano, Boris Vukobrat, Samuele Saraò, Giovanni Cianciafara, Riccardo Ficarra, Giovanni Caravello e Mattia Miraglia, con Albana stesso che svolge un ruolo duplice come allenatore e capitano, fornendo un esempio di leadership in campo. È importante sottolineare che molti di questi promettenti giovani atleti sono impegnati anche in altre competizioni, come la serie C Unica, dove hanno l’opportunità di confrontarsi con avversari di alto livello.

Soddisfazione dalla società Cocuzza Basket Milazzo

Questa doppia esposizione al gioco a vari livelli di competizione contribuisce alla loro crescita e sviluppo come giocatori. La dirigenza della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha sempre enfatizzato l’importanza delle categorie giovanili come base fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei giocatori, non solo per alimentare la prima squadra, ma anche per garantire una presenza competitiva costante nelle categorie superiori. Questo approccio si è dimostrato vincente nel corso degli anni, con risultati tangibili come la recente posizione di vice-campioni regionali dell’under 17 lo scorso anno.

La costante attenzione e dedizione della dirigenza alla promozione dei giovani talenti locali attraverso il progetto Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha portato a una serie di successi consolidati nel tempo. Nonostante la soddisfazione per i risultati ottenuti finora, la squadra continua a mirare all’eccellenza e a perseguire nuovi traguardi. Con l’avvicinarsi dei playoff, coach Albana e i suoi ragazzi si preparano ad affrontare sfide ancora più impegnative. Questo momento rappresenta non solo un’opportunità per ottenere successi sportivi, ma anche per consolidare ulteriormente il loro impegno verso una crescita personale e professionale continua.