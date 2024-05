S. Teresa. Metaverso e intelligenza artificiale, rischi e opportunità per le nuove generazioni

Appuntamento formativo con il sociologo Francesco Pira all'Istituto "Caminiti-Trimarchi"

S. TERESA DI RIVA – Un incontro denso di spunti di riflessione e di grande attualità quello che si è tenuto nella palestra dell’Istituto superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva. Protagonisti dell’evento, i social, il metaverso e l’intelligenza artificiale, temi di grande interesse per le nuove generazioni, alle prese con le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Ad animare il dibattito il professorE Francesco Pira, associato di Sociologia all’Università di Messina, intervenuto dopo i saluti della dirigente scolastica dei Licei “Caminiti-Trimarchi” Manuela Trimarchi, del vice coordinatore dell’Ipseda (Istituto alberghiero Santa Marta), del vicesindaco Annalisa Miano e della presidente del Consiglio, Mimma Sturiale.

Riflettori sui rischi e le opportunità delle nuove tecnologie

Al centro dell’incontro, il tema delicato delle nuove tecnologie e del loro impatto sulla società, con particolare attenzione ai rischi e alle opportunità che esse presentano per le nuove generazioni. Il professor Pira, nella sua relazione, ha sottolineato l’importanza di un approccio consapevole e responsabile alle nuove frontiere del digitale, evidenziando la necessità di un compito educativo forte e di un nuovo umanesimo per contrastare le possibili derive negative.

Un focus sul metaverso e sull’intelligenza artificiale

Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi del metaverso, con il professore che ha richiamato l’attenzione sul primo caso di stupro virtuale avvenuto all’interno di questa realtà digitale. Un monito per riflettere sulle potenziali insidie che si celano dietro questa nuova frontiera tecnologica. L’intelligenza artificiale è stato un altro tema chiave dell’incontro, con il professor Pira che ha evidenziato i pericoli legati all’utilizzo improprio di tali tecnologie, come ad esempio le applicazioni in grado di spogliare virtualmente le donne.

Il ruolo fondamentale dell’istruzione

Nel corso del suo intervento, il professor Pira ha posto l’accento sul ruolo fondamentale che l’istruzione deve giocare nel contrastare i rischi del mondo digitale. “L’unica arma che abbiamo per contrastare queste pericolose devianze – ha affermato – è l’educazione. Dobbiamo lavorare per diffondere un nuovo umanesimo basato sul rispetto degli altri e sulla consapevolezza dei rischi del mondo digitale. Solo così le nuove generazioni potranno essere preparate ad affrontare le sfide del futuro”.



“Il Papa – ha rimarcato il professore Pira – sarà presente a un G7 per parlare di etica e intelligenza artificiale. Questo ci fa capire in maniera chiara ed inequivocabile che c’è un problema etico molto forte, c’è un problema di uso dell’intelligenza artificiale, c’è una fase di studio in cui tutti gli scienziati stanno pensando a quale sarà la prossima mossa. La prossima mossa è quella della macchina che parla con la macchina, quindi senza più l’uomo che riesce a comandare la macchina. Tutto questo chiaramente ci porta a definire scenari che sono diversi”.

Un dibattito ricco di spunti

“L’incontro – sottolinea il vicesindaco Annalisa Miano – è stato molto partecipato e ha visto gli studenti protagonisti di un vivace dibattito. I ragazzi, incuriositi e attenti, hanno posto numerose domande ai relatori, dimostrando un grande interesse per le tematiche affrontate.