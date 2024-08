Lunghe attese sotto al sole al Gran Camposanto: “Serve una seconda navetta”

La richiesta del capogruppo di FdI Libero Gioveni, che ha documentato con una foto la coda di visitatori e anziani in attesa del mezzo

MESSINA – La lunga attesa della navetta all’interno del cimitero monumentale di Messina è finita nel mirino del capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni. Il consigliere comunale ha evidenziato come tanti cittadini, soprattutto anziani, siano stati visti ad aspettare sotto al sole all’interno del Gran Camposanto una navetta che troppo velocemente si riempie, visto l’alto numero di visitatori.

Gioveni: “Serve una seconda navetta”

Gioveni ha chiesto quindi di “implementare il servizio di trasporto interno al Gran Camposanto con una seconda navetta, soprattutto nei giorni festivi”. E ha spiegato: “Soprattutto nei week end e nei festivi, come accaduto ieri (la foto è emblematica) decine di parenti dei defunti si sono ritrovati ad aspettare sotto il sole cocente anche fino a mezz’ora in quanto l’unico mezzo disponibile di 8 posti non riesce a smaltire delle file che raggiungono anche una media di 20 persone”.

“È ovvio – ha aggiunto – che gli ultimi arrivati in fila si ritrovano costretti ad aspettare fino al terzo giro del pulmino, e certamente queste alte temperature rendono l’attesa ancora più snervante e faticosa. Peraltro molti visitatori, anche volendo avventurarsi nel farsela a piedi, ci rinunciano subito visto che le tombe dei loro cari si trovano per lo più in zone parecchio distanti e in altura (zona Crematorio, monumento La Farina, nuova Piramide ecc.). Ecco perché ritengo che l’assessore ai cimiteri Minutoli debba disporre, specie nei giorni festivi o in quelli che richiamano più visitatori, il potenziamento del servizio navetta al cimitero monumentale con un secondo mezzo”.