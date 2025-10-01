Lungomare Boccetta – Annunziata, firmato il contratto per la progettazione

Affidato al raggruppamento guidato dallo studio TStudio il Piano Particolareggiato Operativo

Un’attesa di quasi un anno, ora è stato finalmente siglato l’accordo che darà il via alla completa riqualificazione del lungomare Boccetta – Annunziata. L’Autorità di Sistema Portuale ha formalizzato il contratto con lo studio di architettura Guendalina Salimei – TStudio di Roma, vincitore del concorso di progettazione per l’importante opera di recupero del fronte mare.

Il raggruppamento di professionisti si occuperà di mettere a punto il Piano Particolareggiato Operativo per l’area compresa tra il torrente Boccetta e il torrente Giostra. Si tratta di una trasformazione radicale che non si limiterà a interventi circoscritti, ma ridisegnerà l’intera fascia costiera che si estende da Villa Sabin fino alla foce del Boccetta, includendo la storica Passeggiata a mare e, soprattutto, l’intera Cittadella Fieristica.

Per la parte tra i torrenti Giostra e Annunziata, invece, bisognerà attendere il trasferimento dell’intero traffico navale al porto di Tremestieri.

Il futuro della Ex Fiera: non solo Parco

Ai progettisti l’incarico di dettagliare il Piano Regolatore Portuale in quella zona strategica. Un aspetto cruciale riguarda l’area della ex Fiera: la sua riqualificazione non dovrà limitarsi al solo Parco Urbano (i cui lavori di completamento sono attualmente in corso), ma dovrà necessariamente includere e portare a termine il restauro, rimasto incompiuto, dei Padiglioni fieristici. L’obiettivo è quello di garantire il recupero unitario e funzionale dell’intera area.

La squadra di progettazione guidata dall’architetto Guendalina Salimei-TStudio è composto da una rete di specialisti, che comprende realtà nazionali come “Ag&P Greenscape” di Milano, “Ai Engineering” e “Ai Studio” di Torino, l’ingegneria Ufo-Urban Future Organization, e l’Akkad di Roma. Non mancano anche contributi locali, con la partecipazione dello studio dell’ing. Giovanni Miceli di Messina e quello del geologo Fabio Nicita di Santa Teresa di Riva.

