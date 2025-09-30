Lavori al lungomare in Fiera, chiesta la proroga al 31 dicembre

Messina. Dovrà essere il rup ad accoglere o meno la richiesta della ditta. Le opere non sono ancora concluse, slitta in avanti la consegna

MESSINA – La tanto attesa conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo parco urbano nell’area dell’Ex Fiera di Messina non arriverà oggi. La data di consegna finale del cantiere sarà posticipata, probabilmente slittando dal 30 settembre al 31 dicembre 2025. La Consorzio Stabile Valori Scarl, la ditta che si occupa dei lavori, ha chiesto una proroga di 90 giorni. Il direttore dei lavori, Giovanni Lazzari, valuta che ci vorranno 60 giorni ma l’ultima parola spetta al rup, responsabile unico del procedimento.

Il ritardo legato all’onda verde

Il ritardo è strettamente collegato alla vastità dello spazio verde previsto dal progetto. Con un totale di 17.000 metri quadrati di superficie destinata al verde e ben 14.000 metri quadrati di prato da irrigare, è stata necessaria l’individuazione di una nuova risorsa idrica non potabile.

Stato dei lavori e attrazioni future

Nonostante la richiesta di proroga, il parco sta prendendo forma, tingendosi di verde. L’obiettivo finale è creare una “lunga onda verde che si affiancherà a quella blu del mare sullo sfondo”, ospitando una varietà di 1800 essenze.

Al momento, l’impianto di illuminazione è stato completato, mentre restano da ultimare il campo polifunzionale (per basket, calcio e pallavolo), le due aree giochi (di cui una inclusiva) e la zona fitness con attrezzi all’aperto. Saranno realizzati inoltre il sentiero interno con pavimentazione effetto legno e le aree di camminamento esterne con un materiale drenante. Il progetto prevede anche una zona dedicata allo sgambamento dei cani e una spiaggetta accessibile tramite scalinata.

In una fase successiva è prevista la riduzione dell’altezza dei tetrapodi che costeggiano l’area per garantire una visuale migliore sullo Stretto e sulla Madonnina.

Per il momento, i cittadini dovranno attendere alcuni mesi per vedere conclusi tutti gli interventi e accedere a questo nuovo spazio di fruizione sul lungomare. L’obiettivo è ora concludere l’intero progetto entro la fine di dicembre.