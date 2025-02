Lungomare di S. Teresa, lavori avanti con passo da record

Contro ogni previsione negativa, procede rapidamente la ricostruzione della sede stradale crollata

S. TERESA – Il crollo nella notte tra 17 e il 18 gennaio, dopo che l’azione incessante dei marosi aveva lesionato il muro di contenimento. Poi l’immediato intervento della Regione, con uno stanziamento di 500 mila euro, e il 31 gennaio il primo colpo di ruspa per avviare i lavori di messa in sicurezza. Tempi da record per la ricostruzione del lungomare di S. Teresa. Una corsa contro il tempo per salvare la stagione estiva. Ma non solo. Una dimostrazione di efficienza su cui si è impegnato personalmente il presidente della Regione, Renato Schifano, non a caso passato due volte in poco tempo da S. Teresa.

Lo stato dei lavori

In poco più di due settimane è stato completato il riempimento di tutto il tratto interessato di lungomare interessato dal crollo. Giorni in cui, da un lato, si è proceduto alla rimozione dei detriti e del materiale di risulta, dall’altro, al riempimento con massi e rete elettrosaldata. Gli interventi sono seguiti passo passo dal sindaco Danilo Lo Giudice, con l’obiettivo di ripristinare prima possibile il doppio senso di circolazione in quel tratto di lungomare. “Adesso – ha spiegato il primo cittadino – con E-Distribuzione e Telecom procederemo al posizionamento dei sottoservizi nella sede stradale, visto che attualmente era stato creato un by-pass provvisorio. Se non ci sono difficoltà – ha aggiunto il sindaco Lo Giudice – entro fine settimana potremo allargare la careggiata stradale, considerato che ormai è stata completata la messa in sicurezza. Successivamente si procederà alla demolizione dello sbalzo a mare, per la ricostruzione e sistemazione dell’intera carreggiata”.

L’attesa per il ripascimento

Lo Giudice non si sbilancia sulla data di conclusione, ma l’impressione reale è che si stia procedendo in maniera davvero spedita. “La rapidità degli interventi – conclude il primo cittadino – ci consentirà di tornare alla normalità in tempi davvero celeri”. Intanto, c’è attesa per l’esito della conferenza dei servizi che potrebbe sbloccare gli interventi di ripascimento. Una risposta in tal senso potrebbe arrivare entro fine mese. Si tratta di lavori molto importanti e attesi perché in quel tratto di paese l’ampiezza della spiaggia si è ormai ridotta sensibilmente.