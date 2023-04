L'Unime cede contro il Napoli Lions in trasferta - Tempostretto

La formazione universitaria, che per due volte aveva ottenuto due reti di vantaggio, cede 12-9 nel turno di serie B

NAPOLI – Alla piscina Scandone l’UniMe trova la settima sconfitta del proprio campionato in serie B. Una vittoria poteva essere importante in ottica playoff, ma il Napoli Lions si impone tra le mura amiche per 12-9. La formazione partenopea supera in classifica proprio gli universitari che scalano al sesto posto nel girone 4. Le formazioni sono a pari punti 27 ma Napoli ha dalla sua lo scontro diretto: all’andata l’UniMe vinse con due gol di scarto, mentre al ritorno Napoli ha vinto con un margine di tre.

La formazione di coach Misiti prova due volte nei primi due parziali ad allungare 1-3 e 3-5 ma viene entrambe le volte rimontata. Gli universitari pagano poi un poco prolifico terzo quarto in cui Napoli ha preso margine e poi con esperienza ha gestito meglio sfruttando anche la panchina.

Si trattava della sedicesima giornata di campionato e ne mancano due alla fine, settimana prossima ultima in casa per l’Unime contro l’Ortigia. Un’occasione per cercare di aggiungere punti e provare ad agguantare il quarto posto finale che varrebbe i playoff.

Napoli Lions – UniMe 12-9

Sblocca la gara Telese ma reagisce l’Unime nel finale della prima frazione con le reti di Raineri, due, e Cama. Sotto 1-3 il Napoli a 14″ dalla sirena accorcia le distanze nuovamente con Telese.

Nel secondo quarto pareggiano i locali con Malandrino poi nuovo allungo degli universitari con Lipej e Diego Geloso, sotto 3-5 i locali partenopei però hanno nuovamente la forza di reagire andando a segno con il capitano Scotti Galletta su rigore e poi con Telese. Parità sul 5-5 a metà gara.

Nel terzo Napoli mette la freccia. Subito rete di Ronga, la formazione di coach Misiti ha dalla sua diverse superiorità numeriche che non sfrutta ma dopo diversi minuti agguanta il pari con Diego Geloso. Negli ultimi due minuti però Napoli va a segno altre due volte, reti firmate Santamaria e ancora Ronga per il massimo vantaggio locale nel match.

Vantaggio massimo che aumenta con il rigore segnato da Scotti Galletta. Gli universitari perdono Cama, espulso, ma vanno a segno con Lipej. In questa fase le squadre si replicano vicendevolmente e arriva la rete locale di Telese (miglior marcatore della sfida con un poker personale), poi quella di Claudio Geloso per il 10-8, Santamaria rimette distanza di tre reti Raineri accorcia ma nel finale Riccitiello fissa il punteggio sul 12-9.

Tabellino

Parziali quarti: 2-3, 3-2, 3-1, 4-3. Superiorità numeriche: 2/12, 4/9. Rigori: 2/2, 0/0.

Napoli Lions: Lamoglia, Santovito, Pariso, Minervino, Scotti Galletta 2, Malandrino 1, Riccitiello 1, Telese 4, Ronga 2, Santamaria 2, Cossu, Silipo, Giannetti.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sciabà, Claudio Geloso 1, Lipej 2, Caliri, Maccarone, Motta, Vinci, Diego Geloso 2, Bonansinga, D’Angelo, Raineri 3, Cama 1.

Arbitro: Federico Capobianco.