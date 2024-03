L’Unime cede di schianto nel finale alla capolista Muri Antichi

Diverse assenze tra le file degli universitari che fino a pochi minuti dal termine se la stavano giocando con la capolista

MESSINA – Alla piscina scoperta della Cittadella Universitaria l’Unime di pallanuoto cade contro Muri Antichi. Gli universitari di coach Misiti sfidavano la capolista del girone 4 di Serie B maschile nella partita valida come 10ª giornata, prima del girone di ritorno. Dopo un buon avvio i padroni di casa sono stati raggiunti e superati. Buona reazione dei locali che si riportano una rete sotto nel quarto quarto ma subiscono l’accelerazione decisiva degli etnei proprio sul finale.

La formazione cara alla presidente Bosurgi ha venduta cara la pelle contro una squadra che rimane imbattuta nel girone, unica a non aver ancora conosciuto la sconfitta in stagione. Giacoppo e compagni hanno giocato quest’oggi con le assenze di Lupeji e Vinci, infortunati, e nel corso della gara hanno dovuto fare a meno anche di Longo, espulso, e Cama, uscito a fine terzo quarto dopo la terza visita nel pozzetto. Si è rivisto tra le file universitarie Mantineo, al rientro dopo un infortunio, e tanto spazio in vasca è stato concesso ai giovani Sarno e Sciaba.

In classifica l’Unime resta a quota 16 punti, Muri Antichi scappa via a 24. Si attende che si completino tutte le partite del turno ma i messinesi non dovrebbero perdere la quarta posizione che varrebbe i playoff a fine stagione. Settimana prossima trasferta contro il Cus Palermo, squadra che precede l’Unime in classifica e che ha vinto in trasferta contro la Cesport, all’andata in casa gli universitari avevano vinto per 10-7.

Unime – Muri Antichi 8-13

Ottimo avvio degli universitari che vanno a segno subito con D’Angelo, resistono due volte in inferiorità e poi scappano sul 3-0 con la rete sfruttando l’uomo in più di Longo e il rigore di Cusmano. La capolista Muri Antichi nel finale di quarti si iscrive al match con le reti di Muscuso e, quando manca un secondo alla sirena, di Trimarchi.

Nei secondi otto minuti di gioco per due volte gli ospiti impattano con Emmi in superiorità e Muscuso, ogni volta rispondono gli universitari con Giacoppo con l’uomo in più e la palombella di Cusmano. Quando mancano però due minuti a metà tempo arrivano due reti degli ospiti che valgono il primo sorpasso etneo firmate Riolo, in superiorità e Muscuso.

Fioccano le superiorità ad inizio terzo quarto per Muri Antichi che però non le sfrutta, dopo metà quarto l’Unime perde Longo, espulso per simulazione, Muscuso aumenta il vantaggio dei suoi in superiorità. Nella stessa condizione i locali centrano una traversa e poi subiscono la rete di Lanto per quello che è il massimo svantaggio, 5-8 punteggio su cui arriva la penultima sirena di giornata, poco prima anche l’espulsione definitiva per Cama tra le file dei messinesi.

Provano a reagire i padroni di casa con la doppietta di Cusmano, prima in superiorità numerica e poco dopo su rigore, ma a quel punto sul 7-8 Muri Antichi scappa nuovamente via con le reti in rapida successione di Reina, Belfiore, Lanto e Maggiulli due volte. Colpo durissimo per gli universitari che poco prima si erano visti annullata una rete di Giacoppo, che non ha ripreso nel modo giusto il gioco dopo aver subito un fallo, nel finale è sempre lui a interrompere l’emorragia e a otto secondi dalla fine fissare il punteggio sull’8-13 finale.

Tabellino

Parziali: 3-2, 2-4, 0-2, 3-5. Superiorità: 2/10, 5/14. Rigori: 2/2, 0/0.

Arbitro: Michele Scarciolla di Monza.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Mantineo, Longo 1, Sarno, Sciaba, Cusmano 4, Giacoppo 2, Milana, Bonansinga, D’Angelo 1, Cama, Caliri.

Allenatore: Francesco Misiti.

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli 2, Trimarchi 1, Vecchiarini, Riolo 1, Lanto 2, Forzese, Reina 1, Marano, Belfiore 1, Muscuso 4, Basile, Vittoria, Emmi 1.

Allenatore: Aurelio Scebba.