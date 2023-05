L'Unime espugna la piscina "Scandone" e vola in finale promozione - Tempostretto

La formazione universitaria regola per 12-8 il Nuoto 2000 Napoli in trasferta. Ora sarà sfida con l'Arechi per conquistare la Serie A2 di pallanuoto

NAPOLI – Arriva il successo esterno per l’UniMe che batte a domicilio il Nuoto 2000 Napoli per 12-8. Partita, come già all’andata, nervosa che ha visto gli universitari iniziare meglio e gestire man mano che il match procedeva. Sembrava un impresa ardua per i ragazzi allenati da coach Misiti, contro la prima classificata del girone 3, ma Geloso e compagni chiudono la doppia sfida con due vittoria, bissando al ritorno il successo dell’andata addirittura con più margine.

Adesso si avanza alla finale per decretare chi sarà promossa in Serie A2, l’Unime ritroverà l’Arechi che ha superato nel doppio confronto la Basilicata Nuoto 2000. Le due squadre provengono entrambe dal girone 4, l’Arechi ha chiuso al secondo posto mentre gli universitari al quarto. In stagione regolare una vittoria a parte in trasferta, 12-8 dei campani a Messina e 10-7 dei siciliani a Salerno. Quest’ultimo successo maturato nella sfida di poche settimane fa che ha qualificato gli universitari ai playoff.

Nuoto 2000 Napoli – Ssd UniMe 8-12

Ospiti subito in vantaggio con Vinci, replica qualche minuto dopo Ruocco in superiorità per il pari. L’Unime allunga in modo deciso con le reti di D’Angelo, Raineri e Maccarrone (1-4) e allo scadere del primo quarto il rigore di Ruocco rende meno amaro il parziale.

D’Angelo al secondo minuto del secondo quarto riporta avanti Messina di tre reti. Si succedono nell’ordine la rete di Severino per i locali, poi di Lupej (4-6). Nel finale di parziale tre volte Parisi, di cui due in superiorità, prova a rimettere in scia i suoi, Cama risponde con due gol che vedono il punteggio sul 6-8 a metà gara. L’Unime vede uscire per tre falli Raineri.

Di Costanzo sblocca il terzo parziale per il momentaneo 7-8. Momento clou della partita con doppia espulsione contro Messina che riesce a non subire gol, che dall’altra parte segna un rigore con Claudio Geloso e poi con Vinci per il momentaneo 7-10. L’Unime perde per tre falli anche Cama. Quando manca un minuto alla fine cartellini rossi per Diego Geloso e Di Martire, il centroboa siciliano salterà per squalifiche le prossime due partite. Da questa situazione Claudio Geloso trasforma il rigore, mentre Ruocco colpisce il palo.

Nell’ultimo parziale a segno D’Angelo che porta a 12 il conto degli universitari, per Napoli a segno in superiorità Di Costanzo che fissa il punteggio sull’8-12 finale. Negli ultimi quattro minuti di partita gioco spezzettato e nessuna delle due squadre riesce più a segnare.

Tabellino

Arbitri: Giacchini e Bernini.

Parziali: 2-4, 4-4, 1-3, 1-1. Superiorità numeriche: 4/13, 2/10. Rigori: 1/2, 2/3.

Nuoto 2000 Napoli: Fuorto, Russo, Inannicelli, Ruocco 2, Severino 1, Di Martire, Barbato, R. Amato, Parisi 3, Di, Lucarelli, Di Costanzo 2, M. Amato, Cerchiaro.

Allenatore: Scognamiglio.

Ssd Unime: Di Mauro, C. Geloso 2, Lupej 1, Caliri, Maccarrone 1, Motta, Vinci 2, D. Geloso, Bonansinga, D’Angelo 3, Raineri 1, Cama 2.

Allenatore: Misiti.

