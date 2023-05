L'UniMe batte in casa il Nuoto 2000 Napoli. Misiti: "Sarà battaglia al ritorno" - Tempostretto

Vittoria per 10-9 nell'andata dei playoff. Ottima partenza degli universitari che nel finale subiscono la rimonta ospite ma hanno la forza di imporsi

MESSINA – Buona la prima per l’UniMe che supera per 10-9 all’andata della sfida dei playoff il Nuoto 2000 Napoli. Partita molto sentita alla Cittadella Sportiva Universitaria, giocata sotto la pioggia con i tifosi messinesi che nonostante la non certamente bella giornata hanno supportato gli universitari in vasca. Un risultato che alla vigilia non era facilmente pronosticabile visto che si sfidavano la prima del girone 3 e la quarta del girone 4. Prossima settimana, sabato, si replica a Napoli, se l’UniMe dovesse vincere o pareggiare avanzerebbe al prossimo turno, dove in una serie di tre partite si giocherà la promozione in Serie A2.

La squadra di casa parte molto bene scappando sul 4-1, i partenopei rientrano in partita fino ad operare il sorpasso ad inizio terzo quarto sul 6-7. Nel finale sotto 8-9, nonostante gli universitari debbano fare a meno, per tre falli raggiunti, di Claudio Geloso, Matteo Raineri e Francesco Cama, arrivano le reti di Lupej e D’Angelo che regalano la vittoria di misura alla squadra di coach Misiti che al termine del match ha così commentato: “Abbiamo fatto una buona partita considerando il valore degli avversari, è stata una partita troppo nervosa da entrambe le parti e gli arbitri hanno fischiato un sacco di espulsioni. Rammarico per l’ultima azione in attacco, potevamo vincere con due gol di vantaggio. Ci aspettiamo battaglia al ritorno, dobbiamo però pensare a giocare, essere intelligenti e non cadere nelle loro provocazioni che ci saranno. Nell’ultimo quarto giocavamo senza Claudio Geloso, Matteo Raineri e Francesco Cama e abbiamo comunque vinto l’ultimo parziale”.

Ssd UniMe – Nuoto 2000 Napoli 10-9

Sfida che fatica a sbloccarsi Di Mauro nega la gioia del gol agli ospiti, poi tocca a Vinci vedersi respinta la conclusione dal portiere. Il primo ad andare a segno è Nina per Napoli sfruttando la superiorità numerica, a metà quarto però replica Diego Geloso. Il fratello Claudio poco dopo rimonta l’avversario che stava per giocarsi l’uno contro uno col portiere universitario. Napoli spreca diverse superiorità e nei secondi finali in contropiede l’UniMe passa in vantaggio (2-1) con la rete di Claudio Geloso.

Ad inizio secondo gli universitari trovano il massimo vantaggio sul 4-1: rigore segnato da Claudio poco dopo in superiorità numerica segna Diego. La replica immediata degli ospiti arriva per mano di Parisi bravo a ribadire in rete il pallone dopo che un compagno ha colpito la traversa e poco dopo con un pallonetto beffa Di Mauro che era uscito leggermente dalla porta. Le due squadre continuano a sfidarsi colpo su colpo a segno ancora Diego Geloso in superiorità, replica sfruttando una deviazione Ruocco (5-4). Nel finale doppia superiorità per Napoli, sulla prima sventa Di Mauro, sulla seconda mancano il bersaglio gli ospiti.

A rimettere avanti di due l’UniMe ci pensa Lupej in superiorità, ma dopo due minuti Nina è dimenticato dalla difesa peloritana e segna indisturbato. Nell’azione, a 5 minuti dalla fine del terzo quarto, in cui Di Costanzo segna la rete dell’aggancio (6-6) i locali perdono il proprio capitano Claudio Geloso fuori per tre falli raggiunti. Napoli in questa fase sembra avere la meglio trovando il primo vantaggio dopo l’inizio della partita nuovamente con Di Costanzo, ci pensa Diego Geloso su rigore a rimettere in parità il punteggio (7-7) prima dell’ultimo quarto.

Tanta tensione in campo e fuori, Di Martire a segno per il Nuoto 2000 Napoli e l’UniMe poco dopo perde anche Raineri, terzo fallo per lui, ma ne aveva due già dopo il primo quarto, partita sicuramente condizionata la sua. Quando mancano poco più di quattro minuti alla fine Nina viene espulso e l’UniMe può sfruttare il terzo rigore concesso in giornata, a segno questa volta Lupej (8-8). Altro fallo pesante per Messina che perde anche Cama e nella superiorità che segue Parisi va a segno, bravi a non arrendersi gli universitari che a 3 minuti dal termine con un grande contropiede tornano in parità con Lupej e poi in superiorità trovano la rete di D’Angelo che fissa il punteggio sul 10-9. Negli ultimi possessi la formazione di coach Misiti spreca due volte una superiorità, Napoli torna in possesso del pallone quando mancano 6 secondi, time out per gli ospiti che non riescono a costruire e la conclusione del portiere alta fa esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti.

Tabellino

Parziali: 2-1, 3-3, 2-3, 3-2.

Superiorità: 5/16, 5/16.

Rigori: 3/3, 0/0.

Ssd UniMe: Di Mauro, Galati, Claudio Geloso 2, Lupej 3, Caliri, Maccarrone, Motta, Vinci, Diego Geloso 4, Bonansinga, D’Angelo 1, Raineri, Cama.

Allenatore: Francesco Misiti.

Nuoto 2000 Napoli: Fuorto, Russo, Severino, Ruocco 1, Parisi 3, Di Martire 1, Barbato, Amato, Lucarelli, Nina 2, Di Costanzo 2, Amato, Cerchiaro.

Allenatore: Elio Scognamiglio.

Arbitri: Alessandro Carrer e Massimiliano Visconti.

