L'Unime pronta al debutto in Coppa Federale e Torneo Galatea - Tempostretto

Fine settimana ricco di impegni per gli "universitari" dell'hockey: sabato la sfida contro la Gs Raccomandata, domenica il triangolare con Catania e Sliema di Malta

MESSINA – La stagione dell’Unime inizia questo fine settimana con due impegni. Sabato pomeriggio esordio in Coppa Federale, con il primo turno in programma al Seminara di Valverde contro la Gs Raccomandata che, come ogni stagione, si presenta ai nastri di partenza con il favore dei pronostici.

Non meno importante ed ostico l’impegno di domenica, quando al Dusmet di Catania anche in scena il Torneo internazionale Galatea 2023, triangolare nel quale sono impegnate, oltre alla SSD UniMe, anche la Polisportiva Galatea Catania (team di A2) ed il Sliema Hockey Club (Team di Prima Divisione maltese).

La rosa dell’Unime di hockey

Alla vigilia di questi primi impegni stagionali, intanto, il gruppo universitario ufficializza il ritorno dopo due stagioni alla guida tecnica della prima squadra universitaria dell’esperto tecnico Giacomo Spignolo. A sua disposizione, anche per quest’annata, una squadra molto giovane alla quale ai aggiungono un paio di elementi esperti come Cardella, Rinaldi, Provenzale, Esposito e Malluzzo, non dimenticando l’atleta indiano Suresh Yadev. Sono attesi nei prossimi giorni, tra l’altro, anche altri possibili innesti dal mercato per puntellare al meglio la rosa in vista di una stagione entusiasmante e ricca di impegni, tra prato ed indoor.

Spignolo sarà coadiuvato da Pinizzotto e Raco

Lo stesso Spignolo ci tiene a ringraziare per prima cosa Jerry Ragonese per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni: “Non vediamo l’ora di cominciare a giocare – dichiara il tecnico degli universitari, che si avvarrà anche della collaborazione di Giuseppe Pinizzotto come Assistente Tecnico e Roberto Raco come Preparatore atletico – Gli impegni che ci attendono nel prossimo weekend, per i nostri ragazzi più giovani sono una vetrina molto importante alla quale vogliamo partecipare dando il massimo impegno e stando molto attenti a non sfigurare. Saranno impegni che ci permetteranno di misurarci con team di alto livello e ci faranno capire quali potranno essere le nostre ambizioni in questa stagione. Abbiamo allestito una squadra in larga parte giovane ma competitiva, che si allena duramente già da qualche settimana. Adesso, finalmente, è il momento del campo”.

