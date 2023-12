L'Unime ribalta l'Ortigia Academy, Longo regala la vittoria nel finale - Tempostretto

La formazione universitaria si è imposta per 10-9 in trasferta. Chiude l'anno da imbattuta con un pareggio e due vittorie nelle prime tre in Serie B

SIRACUSA – L’Ssd Unime chiude questo ciclo di tre partite in Serie B da imbattuta. La formazione allenata da coach Misiti dopo il pari all’esordio contro Muri Antichi ha bagnato l’esordio casalingo con una vittoria ai danni del Cus Palermo e oggi, in trasferta a Siracusa, ha trovato il secondo successo consecutivo.

Partita oltremodo complicata per la formazione universitaria che si trovava sotto per 9-7 all’inizio dell’ultimo quarto. Ad evitare la prima sconfitta in campionato però è stata la tripletta di Samuele Longo che ha ribaltato la sfida nei minuti finali. Grazie a questo successo la formazione della presidente Bosurgi sale a quota 8 punti in classifica dietro alla Basilicata Nuoto 2000 che sarà la prossima avversaria, quando il campionato riprenderà dopo la sosta, alla Cittadella Sportiva Universitaria sabato 13 gennaio.

Seconda vittoria di fila per la Ssd Unime, che ha piegato, in trasferta, la resistenza dell’Ortigia Academy per 10-9 nella 3^ giornata del campionato di serie B di pallanuoto. Prova di carattere della squadra allenata da Francesco Misiti, che, sotto 9 a 7 nel quarto è decisivo tempo, è riuscita a ribaltare le sorti del match con tre gol dello scatenato Longo.

Ortigia Academy – Ssd Unime 9-10

Battaglia serrata già nel primo parziale con le squadre a rincorrersi se per l’Unime a segno due volte Lupeji e una a testa per Vinci e Cama, l’Ortigia Academy resta in scia con Tringali, doppietta e Giacomazzi. Nella fase centrale del match i padroni di casa pareggiano a fine secondo quarto per sei pari.

Ma nel terzo provano la fuga issandosi sul 9-7 grazie alle reti di Polizzi, Scordo e Monaco, per l’Unime una sola segnatura firmata Lupeji, top scorer dei suoi con uno splendido poker. A ribaltare però nettamente la situazione, con una tripletta negli ultimi otto minuti, ci pensa Samuele Longo, catanese e arrivato quest’anno a disposizione di mister Misiti, l’etneo praticamente da solo ribalta l’Ortigia Academy grazie alle sue tre reti, la difesa messinese non subisce più e ribalta il risultato finale aggiudicandosi la sfida per 9-10.

Tabellino

Ortigia Academy: Reina, Polizzi 1, Palaia, Bordone, Capodieci 2, Sicali, Tringali 2, Pesce, Scordo 2, Russo, Monaco 1, Giacomazzi 1, Agricola, D’Arrigo. All. Fazenkas.

Ssd Unime: Di Mauro, Vinci, Longo 3, Lupeji 4, Motta, Cusmano 1, Giacoppo, Milana, Bonansinga, D’Angelo, Cama 2, Caliri, Sciabbà. All. Misiti.

Arbitro: Puglisi di Catania.

Parziali: 3-4; 3-2; 3-1; 0-3.