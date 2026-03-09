Tutte le voci di Chiara. Il teatro di Messina vibra con Civello

L'artista ha emozionato gli spettatori sperimentando tra voci poetiche, sonorità brasiliane e intense versioni della canzone italiana

Messina – La voce di velluto di Chiara Civello ha ammaliato ed emozionato gli spettatori che domenica 8 marzo hanno affollato il teatro Vittorio Emanuele di Messina. Il nuovo tour dell’artista, Acustica, ha debuttato proprio a Messina ed ora circuiterà l’Italia per terminare il Brasile, seconda casa della cantautrice romana ma siciliana d’origine.

Un concerto corale

Per il ritorno in Sicilia – che ha raccontato in questa intervista ad Alessandra Serio – Chiara Civello ha trovato ad attenderla tra gli spettatori messinesi anche il padre e la zia. Sul palco ad accompagnarla c’erano i bravissimi Stefano Costanzo (batteria percussioni), Marco Aquarelli (chitarra), Livia De Romanis (violoncello), Simone Alessandrini (sassofono).

Una voce, tante voci

L’artista si è esibita alla chitarra, tamburello basco e strumenti digitali, con la consueta, raffinata eleganza che la caratterizza, interpretando alcune delle sue canzoni più note, ha interpretato una poesia di Emily Dickinson, un testo scritto con Rocco Papaleo ancora non inciso e una canzone che lo scrittore Emanuele Trevi ha scritto per lei, in occasione del cameo che interpreta nella fortunata serie Rai Imma Tataranni, ripartita proprio domenica scorsa. Poi ha letteralmente duettato con altre voci: quella del poeta Sandro Penna, della poetessa Patrizia Cavalli (che prima di morire le ha lasciato una canzone da terminare), e la canzone con la quale Daniela Mercury ha vinto l’ultimo carnevale di Salvador De Bahia. Ed ha dato voce alla guerra, attraverso i suoni dei bombardamenti, mentre lei dava voce alla sua emozione e – ha dichiarato – al senso del concerto: “Altrove distruggono case, voi avete scelto di essere qui, è una scelta radicale”.

Pubblico emozionati

Per il bis ha regalato agli spettatori i suoi “cavalli di battaglia”, le intensissime versioni de Il mondo e Io che amo solo te. Ed ha fatto la magia. Perché se l’anima è uno strumento e per vibrare va “toccato”, attraverso l’arte e l’emozione, Chiara Civello ha fatto vibrare tutti gli spettatori del Vittorio, com’è stato chiaro quando le luci si sono accese.

Un bel regalo per il pubblico del teatro, quello del direttore artistico settore musica Matteo Pappalardo e della governance dell’ente. Coinvolta anche l’associazione Darlin.

Altri eventi

