L’Università apre le porte alle scuole. L’Open day della Mediterranea - Tempostretto

Orientamento sui corsi di agraria, architettura, design, economia, giurisprudenza, ingegneria, scienze infermieristiche, scienze sportive, scienze umane

L’università Mediterranea di Reggio Calabria letteralmente invasa dagli studenti delle scuole superiori per l’Open day dedicato all’orientamento e alla presentazione dell’offerta su 50 percorsi formativi.

Oltre mille presenze organizzate direttamente dall’ateneo, più tantissime quinte delle scuole secondarie di secondo grado accompagnate dai propri insegnanti e provenienti da tutta la provincia e da Vibo Valentia.

L’Ateneo

Stand con materiale informativo, la musica di Touring 104, universitari impegnati nell’assistenza di coloro che, probabilmente, il prossimo anno saranno colleghi universitari, sullo sfondo di un panorama mozzafiato regalato dalla location dell’Ateneo, per questa mattinate dedicata a porre le basi per una scelta consapevole del futuro che ognuno di questi giovani sogna ed è pronto a costruire.

Zimbalatti: “Miglior contributo possibile alla crescita dei giovani”

“L’Università – ha spiegato il Rettore Giuseppe Zimbalatti – si propone al territorio con tutte le sue forze e le sue energie, con un’offerta formativa che, negli anni, sta crescendo insieme ai servizi, su un territorio che ancora riesce a garantire costi della vita adeguati a misura di famiglia. Il nostro obiettivo è dare il miglior contributo possibile alla crescita dei giovani, garantendogli il diritto di studiare nella propria terra acquisendo così un titolo di studio quanto più formativo possibile nella consapevolezza che la laurea rappresenta il vero ascensore sociale per i nostri territori. Riguardo all’inserimento lavorativo, inoltre, abbiamo un servizio di job placement e un intenso matching che si realizza con le imprese”.

Fatta: “Sviluppo, innovazione e futuro”

“È una giornata fondamentale per promuovere gli impegni che questa università ha assunto col territorio- ha affermato Francesca Fatta, Prorettrice vicaria con delega alla internazionalizzazione della Mediterranea -. Mettiamo insieme una grande quantità di corsi di studio capaci di offrire sviluppo, innovazione e futuro a coloro che intendono proseguire i loro studi attraverso un corso universitario. Quindi l’Università c’è e il territorio deve rispondere per poter procedere assieme e per dare il meglio di noi a questa Calabria, ma anche alla Sicilia, visto che non ci rivolgiamo ad un territorio specifico ma a tutti coloro che intendono crescere e trovare un futuro”.

Da studente a studente

“Per noi – sottolinea Girolamo De Giglio, Presidente del Consiglio degli studenti – è fondamentale aprire le porte agli studenti delle scuole che ci piace considerare future matricole. A loro presentiamo i nostri servizi per una convivialità che sia di alto livello. Cerchiamo di far capire loro, inoltre, l’importanza di studiare sul proprio territorio”.