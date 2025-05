Lutto nel volontariato messinese, è morto Angelo Passini

Era vicepresidente dell'associazione "Cambiamenti"

MESSINA – Nelle scorse settimane è morto il vicepresidente dell’associazione di promozione sociale (Aps) “Cambiamenti”: il dottor Angelo Passini. Una figura impegnata nel campo del volontariato messinese. “Scomparso a causa di una brutta malattia, affrontata con forza e serenità da lui e dalla sua famiglia”, sottolinea l’associazione.

E ancora: “Angelo era una persona molto conosciuta nel mondo del volontariato per la sua dedizione e l’impegno a favore dei malati. In suo onore, verranno organizzate in futuro delle attività al fine di trasmettere alle generazioni future l’amore per il prossimo e il desiderio di aiutare incondizionatamente chi ne ha bisogno”.

Questo il cordoglio ufficiale dell’associazione: “Il presidente Giuseppe Caristi, insieme a tutti i volontari di Cambiamenti Aps, sono vicini alla famiglia Passini per la perdita di Angelo, amico prezioso e caro collega, che, con determinazione e grande spirito di squadra, instancabilmente ha contribuito alla nascita e crescita dell’organizzazione sul territorio, con l’unico intento di sostenere il prossimo”.