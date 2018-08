S. Teresa di Riva. Morta l'ex dirigente scolastica Mariolina Ruggeri

S. TERESA. E’ venuta a mancare dopo lunga malattia Mariolina Ruggeri Saccà, dirigente alla direzione didattica di S. Teresa di Riva per 18 anni, dal 1995 al 2013, anno in cui è andata in pensione. Era residente a Nizza di Sicilia. Dall’aprile dello scorso anno era cittadina onoraria di S. Teresa di Riva.

Il Consiglio comunale gliel’ha concessa all’unanimità quella onorificenza “per la sua preziosa attività svolta a favore della comunità santateresina e dell’intero territorio, quale espressione della più alta stima e riconoscenza della città”. Mariolina non poté essere presente. Nell’aula consiliare c’erano i figli Giuseppe e Stafania, che lesse un messaggio di ringraziamento agli amministratori comunali. Commossa si scusò per l’assenza della madre “che – disse – conserverà gelosamente nel cuore questa onorificenza”.

Il sindaco Danilo Lo Giudice, allora vice di Cateno De Luca - ha sottolineato che "è stato un grande onore consegnare un simile ed importante riconoscimento a Mariolina, che ho conosciuto quando ero un ragazzino ed ho apprezzato nel corso degli anni e nel corso della mia prima esperienza amministrativa".

I funerali avranno luogo domani (venerdì) alle 17, nella chiesa della Madonna della Catena a Roccalumera.