M5S, Angela Raffa rappresentante nel consiglio nazionale per il collegio Sicilia e Sardegna - Tempostretto

La messinese ha accumulato 2.280 voti, risultando la più votata: "Dedicheremo attenzione e risorse al territorio. Ora un cambio di passo"

La deputata messinese Angela Raffa è stata eletta tra i quattro rappresentanti delle circoscrizioni territoriali al Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle. Con 2.280 voti è risultata essere la più votata al primo turno e si è aggiudicata il collegio Isole, Sicilia e Sardegna.

Angela Raffa: “Riconoscimento di un lungo lavoro”

“Con l’ingresso di tutti i componenti previsti dallo Statuto – spiega Angela Raffa -, il Consiglio Nazionale raggiunge il suo plenum e potrà supportare a pieno l’azione del Presidente Giuseppe Conte. Ringrazio tutti i nostri attivisti ed iscritti che hanno voluto confermare la loro fiducia nei miei confronti facendomi risultare la più votata fin dal primo turno. L’essere arrivata prima in entrambe le tornate di voto è il riconoscimento di un lungo lavoro condotto in questi anni – aggiunge -, adesso dedicheremo al territorio l’attenzione e le risorse che non sempre sono state adeguate, e completeremo il regolamento per la creazione dei gruppi locali. E’ il momento di un cambio di passo anche in vista delle importanti tornate elettorali che ci aspettano e che vedranno il Movimento 5 Stelle protagonista e sempre dalla parte dei cittadini”.