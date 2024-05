Madonna della Lettera del Minutoli, restauro riporta alla luce la bellezza del dipinto del 1871 INTERVISTA/FOTO

FURCI SICULO. L'intervento, voluto dal parroco Massimo Briguglio, è stato realizzato da Susanna Di Grazia e Rosa Caporale, sotto la supervisione del restauratore Massimiliano Sampaolesi di Napoli

Ascolta l’intervista a Susanna Di Grazia

di Carmelo Caspanello

FURCI – Ritrova il suo antico splendore il pregevole dipinto della Madonna della Lettera, realizzato nel 1871 dal pittore Giuseppe Minutoli su commissione del principe Alvaro Villadicani. L’opera, che raffigura la Madonna col Bambino tra cinque angioletti, uno dei quali regge la Lettera, è stata recentemente restaurata grazie all’intervento esperto di Susanna Di Grazia e Rosa Caporale, sotto la supervisione del restauratore Massimiliano Sampaolesi di Napoli. Danneggiato nel corso del tempo a causa di incuria e negligenza, il dipinto presentava scolature d’acqua, squarci e buchi che ne compromettevano la stabilità e la bellezza. Grazie al lavoro di restauro, l’opera è stata riportata al suo splendore originario, rivelando i suoi dettagli e il suo profondo significato.

Un’occasione per ammirare da vicino la maestria del Minutoli

In occasione del completamento del restauro, il dipinto della Madonna della Lettera è stato esposto nella cappella della Chiesa Madre, dedicata alla Patrona, la Madonna del Rosario. Un’occasione speciale per i fedeli e per tutti gli amanti dell’arte per ammirare da vicino la bellezza di questa opera d’arte, impreziosita dal Lavoro di restauro e dai colori finalmente restituiti al loro splendore originario.

Il dipinto del Minutoli si distingue per le sue caratteristiche stilistiche e iconografiche. “Il quadro è in linea con i gusti del periodo”, spiega la dottoressa Susanna Di Grazia, che ha curato il restauro. “Anche il tipo di pittura è molto sottile e ben curata, sono molto particolari i volti dei personaggi molto ben curati, dà questo senso di ariosità perché la figura principale è quella che deve attirare l’occhio dello spettatore quindi non è pieno di immagini”.

Un aspetto peculiare dell’opera è la centralità della figura della Madonna e del Bambino, enfatizzata dalla scelta di non affollare la scena con troppi personaggi. “Una particolarità di questo quadro – sottolinea la dottoressa Di Grazia – sicuramente è rappresentata da questo incentrare tutta la visione del personaggio principale, la Madonna e il Bambino, che cattura l’attenzione. Una particolarità di quest’opera è proprio la centralità della figura sacra, enfatizzata dalla scelta di non affollare la scena con troppi personaggi”.

Un’iniziativa promossa da padre Massimo Briguglio

L’iniziativa del restauro è stata promossa da padre Massimo Briguglio, parroco di Furci, con l’obiettivo di preservare e valorizzare questo importante pezzo del patrimonio artistico e religioso della comunità. “Il dipinto della Madonna della Lettera è un’opera di valore artistico e religioso”, spiega padre Briguglio. “Era importante restaurarla per conservarla per le generazioni future e per renderla nuovamente fruibile dai fedeli e dai visitatori”.

“Cosa spera che il pubblico colga e apprezzi di più di quest’opera?”, chiediamo alla dottoressa Di Grazia. “I colori – risponde, senza pensarci su – sono i colori perché sono quelli che effettivamente attirano di più lo spettatore. Principalmente la veste del bambino che come si vede è molto accesa”. Oltre ai colori, la dottoressa Di Grazia invita il pubblico a soffermarsi sui dettagli del dipinto e sul suo significato religioso. “Spero che il pubblico colga anche la bellezza dei volti”. L’opera del Minutoli è un invito alla riflessione e alla preghiera.