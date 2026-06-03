 Madonna della Lettera, Messina si affida ancora una volta alla sua Patrona

Madonna della Lettera, Messina si affida ancora una volta alla sua Patrona

Redazione

Madonna della Lettera, Messina si affida ancora una volta alla sua Patrona

mercoledì 03 Giugno 2026 - 21:15

Il rito si è compiuto tra tradizione e fede con la storica processione. E si conclude con i fuochi d'artificio

MESSINA – “Umilissima serva di Dio, Madre di Gesù crocifisso, della tribù di Giuda, della stirpe di Davide, salute a tutti i messinesi e Benedizione di Dio Padre Onnipotente”. La città si è affidata ancora una volta alla “sua” Madonna della Lettera. Il rito religioso si è rinnovato con il momento clou, per celebrare la patrona di Messina, della processione.

Madonna della Lettera

Come ogni anno, la partecipazione popolare e la presenza delle autorità religiose e civili hanno segnato la giornata. Alle 22.30 spettacolo pirotecnico dal colle di Montalto offerto dal Cid, Centro inteconfraternale diocesano.

Duomo, Madonna della Lettera
Madonna della Lettera

La sacra lettera e il valore simbolico della protezione di Messina

Come ha più volte ricordato l’etnoantropologo Sergio Todesco, “a prescindere dalla sua autenticità o meno, la Sacra Lettera ha sempre dato la forza a Messina per superare tutti gli ostacoli che nel corso del tempo l’hanno colpita. A guardarla dal punto di vista antropologico, la Madre della Lettera, in fondo, altra non è che una concretizzazione fisica e storica della divina Gran Madre, garante del ciclo naturale e della vita delle creature”.

Basile: “Messina rinnova il suo legame più profondo con la propria identità”

Così il sindaco di Messina Federico Basile: “Questa mattina ho partecipato al solenne Pontificale nel Duomo di Messina presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco. Un momento di grande raccoglimento e partecipazione, che parla alla città nel modo più semplice e autentico. Il 3 giugno è il giorno in cui Messina rinnova il suo legame più profondo con la propria identità e con la sua storia. Una Cattedrale gremita che si affida ancora una volta alla Madonna della Lettera, Patrona della città.Un gesto che si ripete da secoli e che continua a unire la città nello stesso sentimento: appartenenza, fede e comunità”.

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