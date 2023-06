Mafia a Barcellona, condanne per la droga dei boss al centro dell'operazione Furia - Tempostretto

Reggono anche in appello le condanne dopo la maxi retata dei Carabinieri del 2022

MESSINA – Sono condanne anche in Corte d’appello alla fine del processo Furia, l’indagine sul giro di droga tra Milazzo e Barcellona collegato agli affari del nuovo triumvirato mafioso di Ottavio Imbesi, Carmelo Vito Foti e Mariano Foti. Nel luglio dello scorso anno erano arrivati 16 verdetti di colpevolezza, sostanzialmente ribaditi dai giudici di secondo grado che hanno assolto un solo imputato, confermato per intero 3 condanne e rivisto parzialmente le altre pene, riconoscendo comunque il quadro tracciato dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina e i Carabinieri.

La sentenza

19 anni di reclusione per Carmelo Donato, 13 anni e mezzo per Carmelo Mazzù, 7 anni per Francesco Aiello, 8 anni per Giovanni Alessi e Piero Salvo, un anno e mezzo a Stellario Bernava, 4 anni e 8 mesi ad Alfio Campo, 7 anni e 4 mesi a Giuseppe Chiofalo, 8 anni 11 mesi per Tindaro Giardina, 6 anni e 9 mesi per Alessandro Giusti, 2 anni e 8 mesi ad Antonino Iacono, 2 anni per Jesus Matias Piccolo, 7 anni ed un mese per Antonino Pirri, 10 mesi per Manuel Santi Scardino, 10 mesi; 7 anni e 20 giorni per Antonio Zocca. Scagionato “per non aver commesso il fatto” Carmelo Caggeggi.

81 arresti per la maxi retata antimafia e anti droga

La maxi retata è scattata il 22 febbraio 2022 e nell’elenco degli 81 arrestati complessivi ci sono anche i fornitori della zona jonica del messinese, in particolare dell’area di Giardini Naxos. Sono accusati a vario titolo di aver acquistato droga, soprattutto cocaina ma anche marijuana, a Messina nella zona di Mangialupi, poi spacciata dai pusher tra Milazzo e le isole eolie, soprattutto nel 2017.

Nel processo sono stati impegnati gli avvocati Gianluca Currò, Salvatore Silvestro, Maria Falbo, Danilo De Domenico, Tino Celi, Rosanna Calafato, Filippo Alessi, Diego Lanza, Sebastiano Campanella, Gaetano Pino.