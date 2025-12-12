 La Magia del Natale al Centro Commerciale Tremestieri

Redazionale

venerdì 12 Dicembre 2025 - 11:00

Redazionale. Dal 6 al 24 dicembre eventi, animazione e tradizione per tutta la famiglia

Messina – Il Centro Commerciale Tremestieri si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, sorrisi e magia con un fitto calendario di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Dal 6 al 24 dicembre, il centro diventa il luogo ideale dove respirare l’atmosfera natalizia tra intrattenimento, tradizioni e momenti da condividere.

Protagonista assoluta è La Casa di Babbo Natale, aperta nei giorni 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 23 e 24 dicembre, dalle 16.30 alle 20, al secondo piano: un’occasione speciale per incontrare Babbo Natale e scattare una foto ricordo insieme a lui.

Durante tutto il periodo natalizio, dal 6 al 24 dicembre, i visitatori potranno inoltre:

  • Salutare i pinguini e ascoltare le loro storie, per un’esperienza pensata soprattutto per i più piccoli;
  • Visitare il presepe, allestito al primo piano, simbolo della tradizione e del Natale più autentico a tema Messinese, con riproduzioni delle bellezze della nostra Città.

Il programma prevede anche eventi speciali:

  • 14 dicembre: l’energia e l’allegria de La Banda Natalizia animeranno il centro con musica e atmosfera festosa;
  • 21 dicembre: spazio alla tradizione con I nostri Zampognari;
  • 23 dicembre: divertimento assicurato con la Parata Personaggi e Mascotte Natalizie, pronte a regalare sorrisi e momenti di festa.

Il Centro Commerciale Tremestieri invita tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere insieme La Magia del Natale, tra shopping, animazione e iniziative pensate per rendere speciali le festività.

Il Natale è più bello se vissuto insieme. Vi aspettiamo al Centro Commerciale Tremestieri.

