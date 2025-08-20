 Mala movida a Capo d'Orlando. Calci, bastonate e colpi di casco tra minori

Alessandra Serio

Mala movida a Capo d’Orlando. Calci, bastonate e colpi di casco tra minori

mercoledì 20 Agosto 2025 - 17:00

Quattro feriti nella maxi rissa tra giovanissimi scoppiata a piazza Trifirò. I filmati sono già virali

E’ di quattro feriti, uno di loro in condizioni gravi, il bilancio dell’ennesimo episodio di movida violenta avvenuta a Capo d’Orlando nella notte del 19 agosto. In piazza Trifirò alcuni giovani si sono affrontati sa calci, bugni, bastonate e colpi di casco.

Filmati della rissa virali

La maxi rissa è stata ripresa dai sistemi di sorveglianza della zona e qualche video privato è circolato in rete. Le immagini sono in corso di acquisizione e vaglio da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto durante la notte, e della Procura di Patti che lavora al caso.

Minori coinvolti

Almeno cinque le persone coinvolte, stando ai primi accertamenti. Quattro di loro sono minorenni. Il fascicolo è stato perciò trasmesso anche alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Messina.

