Cristiano Malgioglio a Barcellona: “Non dimenticherò mai questa piazza”

Cristiano Malgioglio ha fatto registrare il boom di presenze a Barcellona Pozzo di Gotto, dove è stato ospite sul palco della pizza di Calderà

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Un bagno di folla per Cristiano Malgioglio, ospite a Barcellona Pozzo di Gotto lo scorso 20 agosto. Nella piazza di Calderà grande afflusso di presenze per accogliere il noto cantautore.

Una serata che, ha spiegato l’amministrazione Calabrò, non ha avuto alcun costo organizzativo per le casse comunali: «Il grazie della giunta va ad un artista poliedrico e protagonista del mondo dello spettacolo da oltre 50 anni come Cristiano Malgioglio ed alla marea di spettatori che hanno reso unica la serata di ieri».

Nel corso della serata Malgioglio ha voluto rivolgere parole di affetto alla città e all’intero pubblico: «Sembra la sera di Natale -ha detto- non dimenticherò mai una piazza come quella di Barcellona Pozzo di Gotto».