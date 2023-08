Malore a Salina per una turista, salvataggio di alpini e Aeronautica - Tempostretto

La 22enne genovese è stata colta da fitte lancinanti mentre scalava una scogliera. E' stata stabilizzata e trasportata all'ospedale di Milazzo

Salvataggio di Alpini e Aeronautica alle isole Eolie, dove una turista straniera ha accusato un malore e rischiato la vita mentre scalava una scoglie a Salina. La donna è stata messa in salvo dagli uomini del soccorso alpino e speleologico Siciliano e 82° Csar dell’Aeronautica Militare.

La ventiduenne genovese in escursione con un gruppo di amici nel versante sud dell’isola, mentre percorreva un sentiero lungo la scogliera ha accusato dolori lancinanti al ventre e non è stata più in grado di muoversi. Preoccupati delle sue condizioni, i compagni hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112.

Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH 139B dell’82° centro Csar che ha imbarcato due tecnici del SASS, all’aeroporto di Boccadifalco (Palermo) per trasportarli sul luogo dell’incidente. I tecnici del Soccorso Alpino e un aero-soccorritore dell’Aeronautica si sono calati col verricello. La ragazza è stata stabilizzata, caricata in barella e issata a bordo del velivolo per essere trasferita all’ospedale di Milazzo.