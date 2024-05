Messina torna protagonista del nuoto regionale, gare nel weekend

L'impianto della Cittadella Sportiva Universitaria sarà teatro della prima prova tempi della Sicilia Orientale, altri appuntamenti seguiranno

MESSINA – Terminata la prima parte di stagione che si è sviluppata maggiormente in vasca corta al chiuso, adesso è tempo per i nuotatori di cimentarsi con la vasca lunga, 50 metri. Messina tornerà centrale nel panorama siciliano, grazie all’impianto all’aperto della Cittadella Sportiva Universitaria. In passato la città peloritana ha ospitato diversi appuntamenti anche alla piscina Cappuccini, teatro di grandi appuntamenti natatori, regionali e non solo.

Solo lo scorso anno l’impianto universitario ha ospitato, stabilendo un record, i campionati regionali degli esordienti B, esordienti A, categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, ovvero tutto quello che c’era a livello regionale. Frutto dello sforzo del direttore sportivo, e anche consigliere Fin Sicilia, Sergio Naccari. Quest’anno il calendario è in fase di definizione da parte della Federazione Italiana Nuoto di Sicilia ma ci sono già le date e già alcune sedi fissate.

Sicuramente a Messina si disputerà lo storico trofeo Piskeo Memorial Mirko Laganà giunto alla sua 18ª edizione, il weekend è l’ultimo di maggio quindi da venerdì 24 a domenica 26. La settimana prima però il 19 maggio ci sono due appuntamenti, le gare lunghe e il campionato nazionale a squadre, è possibile che uno di questi abbia come sede Messina. Seguiranno poi a giugno prove per gli esordienti, categoria e poi i campionati regionali fino a metà luglio. Sedi da confermare ma è probabile che l’Unime ospiterà altre gare.

Il Meeting di Categoria

Si inizierà domani con il Meeting di Categoria, gare che si svolgeranno in tre sessioni dal venerdì pomeriggio a sabato con le due sessioni mattina e pomeriggio. Dal programmo sono iscritte tre squadre messinesi: Power Team, Swimblu, Unime e Neri Fitness. Gli atleti andranno alla ricerca della forma migliore in vista delle regionali di luglio e per i più performanti di un pass per gli appuntamenti nazionali. In acqua anche Emma Arcudi che è entrata nel giro della nazionale giovanile e proverà a migliorare i suoi tempi in vista dei campionati Europei Junior di Vilnius.