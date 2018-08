55enne cade da un muretto nel torrente Guidari: salvato dai VdF

Disavventura a lieto fine per un cinquantacinquenne, salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto dal muretto di un ponte.

L'uomo percorreva la strada statale 114 tra Mili e Tremestieri,in auto. Accusando un malore, si é fermato, é uscito dal veicolo e si é appoggiato alla barriera di protezione in pietra, ha perso l'equilibrio ed é precipitato almeno un paio di metri più in basso, nel greto del torrente Guidari.

Quando é scattato l'allarme insieme al 118 suo posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno imbarcato il malcapitato e lo hanno riportato in strada. Da qui l'ambulanza lo ha portato al 118 del Policlinico per gli accertamenti del caso.

L'uomo é ferito ma le sue condizioni generali non sembrano gravi, i medici sono ottimisti anche se preferiscono tenerlo in osservazione.