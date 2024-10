Maltempo. A Locri donna salvata insieme ai cani, a Bova madre e figli recuperati dai poliziotti

In due operazioni di salvataggio, sono intervenuti i vigili del fuoco a Locri e agenti di Polizia del Commissariato di Condofuri a Bova Marina

LOCRI – Anche la giornata di oggi sarà caratterizzata da incessanti piogge che interesseranno la Calabria. Nel Reggino ieri si sono registrati alcuni disagi , dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A Locri è intervenuta una squadra di Siderno coordinata dal Capo Squadra Fabio Peluso, per salvare una donna che era stata trascinata con la propria auto dalle acque della fiumara Gerace . L’autista, una 31enne, era intenta a passeggiare i propri cani all’interno della pineta, risalendo successivamente in auto, quando, a causa dell’improvvisa pioggia, durante il tragitto verso la statale 106, è stata travolta dall’impeto delle acque ingrossatesi a causa del maltempo. In pochi minuti i pompieri sono intervenuti sul luogo indicato portando in salvo e all’asciutto la donna e i suoi animali, mentre la furia del torrente ha continuato a trascinare l’auto per oltre 200 metri facendola finire in mare. Tanta la paura, ma nessuna conseguenza per la donna e per i suoi amici animali.

Mentre a Bova Marina, nei pressi del torrente Sideroni, personale della Polizia giudiziaria del Commissariato di Condofuri, hanno tratto in salvo una famiglia di origine austriaca, composta da madre e due figli minori, a bordo della loro Renaul, si trovava a percorrere il letto del torrente. Improvvisamente l’autovettura è stata trascinata dalla furia delle acque gettando nello sgomento madre e figli. Il personale di Polizia giudiziaria, impegnato nelle operazioni di sopralluogo delle foci dei torrenti a seguito di “alert” diramato dalla Questura di Reggio Calabria, è intervenuto mettendoli in salvoin salvo.