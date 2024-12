Maltempo a Messina, oltre 80 interventi di soccorso dei Vigili del fuoco FOTO E VIDEO

In poco più di 24 ore sono state registrate oltre 100 richieste per alberi, tettoie, cavi pericolanti, salvataggio di animali e molto altro

MESSINA – Dalla mattinata del 23 dicembre i vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati in oltre 80 interventi di soccorso a fronte di un centinaio di richieste a causa del forte maltempo che ha colpito la città.

Le squadre sono intervenute per alberi caduti i pericolanti, così come per dare soccorso ad animali e persone, per frane o caduta massi, recupero di auto e veicoli, principi di incendi, ascensori bloccati, muri e tettoie a rischio così come antenne, cavi elettrici, ponteggi e molto altro. Impegnate tutte le risorse disponibili nei comuni di Messina, Milazzo, Patti, Sant’Agata Militello, Villafranca Tirrena, Reitano, Naso, Capo d’Orlando, Rometta, Montagnareale, Gioiosa Marea, Lipari, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Roccalumera, Furci Siculo, Venetico.

Inoltre è stato dato anche supporto al Comando di Catania con l’autogru VF dove, a Motta Sant’Anastasia (CT), è avvenuto un incidente stradale.