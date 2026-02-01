 Maltempo, a Ritiro due famiglie evacuate e strada chiusa al traffico

Marco Olivieri

domenica 01 Febbraio 2026 - 08:47

A Messina intervento di vigili del fuoco e Protezione civile comunale. Lesioni in un'abitazione. Possibile cedimento della collinetta ma va verificato

MESSINA – In una giornata di pioggia incessante lesioni in un’abitazione e possibile smottamento di una collinetta a Ritiro. Ma va verificato. Per precauzione ieri è stata chiusa una strada di collegamento tra via Palermo, Ritiro e Giostra (ma nulla a che vedere con la strada di San Michele Portella). Le lesioni riguardano una casa a due piani e due persone sono state evacuate. Un’altra persona, che vive nell’abitazione accanto, è stata fatta allontanare. Sul posto vigili del fuoco, Protezione civile comunale, con l’assessore Massimo Minutoli, e la polizia municipale che ha transennato la zona rossa.

Così l’assessore Minutoli: “Non è ancora stabilita la causa delle lesioni presenti nello stabile. Il cedimento della collinetta non è ancora stato confermato quale eventuale causa del cedimento strutturale, servirà una accurata indagine geomorfologica. I vigili del fuoco hanno disposto l’allontanamento degli occupanti. Si aspetta la loro relazione. La protezione civile è intervenuta per offrire eventuale assistenza e supporto alla popolazione su indicazione del sindaco Federico Basile. Sul posto, con me, i tecnici comunali del servizio Protezione civile”.

In sostanza, i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo e la verifica visiva. Necessitano indagini per verificare l’origine della causa del cedimento strutturale. Il nucleo familiare, in affitto, è stato ospitato da parenti, così come il proprietario dell’immobile, che vive nella casa vicina a quella compromessa, ospitato pure lui da parenti.

Sul posto, alcune ore dopo, chiamato da cittadini, il presidente della V Municipalità Raffaele Verso, pronto a convocare una commissione.

