Maltempo, a Roccafiorita oltre 240 mm di pioggia. Ingrossati i torrenti Agrò e Savoca VIDEO - Tempostretto

Il meteorologo Ingemi: "Il temporale ha colpito le aree in cui aveva piovuto meno in Sicilia nel corso degli ultimi 12 mesi. La pioggia proseguirà per tutta la giornata"

La pioggia insistente che si riversa dalla scorsa notte sui Peloritani ha fatto ingrossare i torrenti del versante jonico messinese. Superati i 200 mm a Pizzo Rosatello (sui Peloritani) e 240 mm (che equivalgono a 240 litri per metro quadrato) a Roccafiorita. “Il temporale delle 2 – spiega il meteorologo Daniele Ingemi – è stato davvero intenso ed ha portato a questo importante accumulo di pioggia sul comune più piccolo della Sicilia. Il maltempo, che era stato previsto, ha colpito le aree in cui aveva piovuto meno in Sicilia nel corso degli ultimi 12 mesi. Queste precipitazioni andranno ad alimentare le falde che erano prosciugate da mesi di siccità”.

“La pioggia – ha proseguito l’esperto Ingemi – proseguirà per tutta la giornata di oggi”. Greti colmi come non si vedeva da anni lungo i torrenti Savoca ed Agrò. Quest’ultimo, in particolare, è monitorato in quanto si transita solo su una passerella provvisoria di competenza dell’Anas a causa della chiusura del ponte che unisce S. Teresa di Riva a S. Alessio Siculo attraverso la Statale 114. Sul posto si è recato l’assessore santateresino Gianmarco Lombardo.