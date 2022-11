Maltempo, si allaga la strada intorno al Lago Grande di Ganzirri VIDEO - Tempostretto

Il presidente della VI Municipalità Pagano:"Servono interventi strutturali, basta tombini di 70 anni fa"

MESSINA – Nella città delle costanti emergenze: puntuale, con le pioggie, si allaga la strada attigua al Lago Grande di Ganzirri. In particolare, il lettore Andrea Zanghì ha inviato un video a Tempostretto e invita le istituzioni a occuparsi della pulizia dei tombini. Come ha più volte sottolineato, il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano, l’esigenza è quella di “realizzare interventi strutturali. L’acqua non defluisce, con tombini e condotte sottodimensionati rispetto alla popolazione di oggi e fatiscenti. Per questo sono i primi a saltare, creando bombe d’acqua. Sono tombini di 70 anni fa, quando la popolazione era inferiore. Oggi servono ingenti somme per mettere in sicurezza il territorio”.

Spiega Pagano: “Sono acque che confluiscono nelle fogne e non riescono a defluire. Occorre rifare la condotta delle acque bianche. Altrimenti continueranno all’infinito questi allagamenti. Ieri, lunedì 21 novembre, non riusciavamo nemmeno a entrare nella sede della Municipalità”.

I 25 milioni del Masterplan

Di recente, ha annunciato interventi strutturali l’esperto della Città metropolitana e dirigente Amam Salvo Puccio: “Interventi che sono già in appalto da Atm e dal Comune. Mi riferisco a 25 milioni del Masterplan che comprendono anche un piano sulla rete di acque bianche. Le pulizie dei tombini (che non si eseguivano da decenni) servono a mitigare e velocizzare il deflusso delle acque e non ad evitare allagamenti, quando vi sono queste situazioni di forti piogge in brevi intervalli di tempo”.

