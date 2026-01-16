Maltempo in arrivo in Sicilia, la Protezione civile allerta le strutture operative

Scattata la fase di preallarme in considerazione del "possibile verificarsi di severi eventi idrogeologici avversi"

Come ormai noto, dalle prime ore di lunedì 19 gennaio è prevista in Sicilia una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste joniche.

Nelle more dell’emissione degli avvisi meteo ufficiali, il dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cucina, ha ritenuto necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative, “al fine di consentire un’adeguata preparazione per il possibile verificarsi di severi eventi idrogeologici avversi”.

L’ingegnere Cocina ha raccomandato di attivare con immediatezza la preparazione delle strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a: punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; alberature, pali e tralicci; coperture leggere e strutture temporanee; strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate.

Il personale comunale e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile sono state allertate per: un eventuale pronto impiego; la predisposizione e il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei COC, l’informazione della popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio. Allo stesso tempo è stato inoltrato l’invito a mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile, del CFRS e con le Prefetture competenti.

Intanto, per domani, sabato 17 gennaio, è stata diramata un’allerta di colore “giallo” (preallarme) che interesserà la Sicilia Orientale. Anche la città di Messina si sta preparando all’ondata di maltempo in arrivo. Ieri a Palazzo Zanca, negli uffici dell’assessorato alla Protezione civile, si è svolta una riunione tecnica convocata dall’assessore Massimiliano Minutoli.