Maltempo, la nuova via Don Blasco di nuovo allagata VIDEO

Messina. Il presidente della III Municipalità Cacciotto: "Servono correttivi"

MESSINA – Non c’è pace per la nuova via Don Blasco e la zona del Rione Ferrovieri. Non appena il maltempo fa arrivare una quantità notevole d’acqua s’allaga, come dimostrano i video dei nostri lettori.

Sottolinea Alessandro Cacciotto, presidente della III Municipalità: “La pioggia di stamattina è tanta, inaspettata, ma è del tutto evidente che la nuova via Don Blasco ha dei problemi. Ad ogni acquazzone si allaga pesantemente e non è, ritengo, normale per una strada nuovissima”.

