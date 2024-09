“L’allagamento di via Don Blasco? Una quantità d’acqua straordinaria”

L'ingegnere Rizzo: "Nelle vie perpendicolari 60 litri concentrati in poche ore ma in mezz'ora tutto è stato smaltito"

MESSINA – Le strade colabrodo a Messina. Da ieri non si parla d’altro a causa degli allagamenti dovuti al maltempo, da Rione Ferrovieri a via Don Blasco. Per i lettori tombini intasati e caditoie sporche sono la causa. Ma qual è il parere dell’ingegnere Antonio Rizzo, esperto dell’amministrazione comunale nel campo della protezione civile e rup, responsabile unico del procedimento, per i lavori in via Don Blasco? “Sulla città in meno di 24 ore si è riversata una quantità di pioggia che varia dai 30 ai 60 litri per metro quadrato. In pratica, in poche ore, è caduta la stessa quantità di pioggia che cade in tutto il mese di settembre, la cui media pluviometrica per Messina è di 63,9 mm”.

Aggiunge Rizzo: “Gli eventi sono stati particolarmente circoscritti e molto intensi, come il nubifragio che si è abbattuto sulla città nel pomeriggio di ieri. In soli 15 minuti sono caduti oltre 20 litri di pioggia. Una quantità d’acqua enorme che non può essere smaltita tutta in una volta, specialmente in un’area urbana densamente cementificata. Ma in mezz’ora tutto è stato smaltito. Alla pressione nei tubi, nelle strade perpendicolari rispetto alla via Don Blasco, come via Trento, con acqua lungo la strada e sopra il manto stradale. Ripeto, si tratta di una quantità d’acqua straordinaria di 60 litri, concentrata, e in mezz’ora l’acqua è stata smaltita. Si tratta di uno strascico violento (si veda grafico in evidenza, n.d.r.), dalla zona tirrenica, da Milazzo, a Bisconte, Camaro e Boccetta, verso il mare”.

Osserva sul piano tecnico, l’ingegnere: “L’eccesso di calore latente del Tirreno e l’orografia creano queste correnti ascensionali sui Peloritani che spingono le particelle d’aria sopra lo strato d’aria molto instabile. Da qui si creano queste linee che per fortuna sono mobili e non stazionarie. Il problema dell’asfalto a Boccetta? Va approfondito con Amam”.

In ogni caso, come per Boccetta, anche per le vie perpendicolari, è opportuno che ci sia una verifica da parte di Amam.

cumulatab da tempo asorbita

Articoli correlati