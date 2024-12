Maltempo. Messina si prepara al peggioramento, la burrasca fa i primi danni sulla tirrenica

Un albero abbattuto dal vento invade la Ss 113 a Calamona. Raffiche fino a 110 km/h a Capo d'Orlando

Messina – Come previsto nel nostro articolo dal meteorologo Daniele Ingemi, forti raffiche di vento stanno spazzando la costa tirrenica, con punte di 100 km/h registrati a Capo d’Orlando nel pomeriggio. A Messina intorno alle 16 una sventagliata di pioggia ha bagnato la città dal centro alle zone nord, trasformandosi in pioggia dopo pochi minuti. Nelle prossime ore le raffiche coinvolgeranno pure la città per cui si consiglia di non mettersi in strada se non per emergenze o necessità. Per un miglioramento si dovrà attendere la mattinata di domani.

Intanto in diverse zone del fronte tirrenico di Messina si contano già i primi danni. Sulla Statale 113 all’altezza di Calamona nord il vento ha abbattuto un albero di pino precipitato sulla carreggiata. “Per fortuna in quel momento non transitava nessun mezzo – dice Mario Biancuzzo (Udc) della sesta municipalità. “Chiedo ai responsabili dell’ANAS di controllare tutti gli alberi di pino per accertare se potrebbero cadere sulla strada con conseguenze gravissime agli automobilisti”.