Maltempo, Sicilia alle prese col peggioramento. Catania sott’acqua, salvataggio in centro

Voli dirottati a Fontanarossa, via Etnea come un fiume che travolge una persona. Cosa ci attende per le prossime ore

Il maltempo previsto in Sicilia flagella puntualmente dalle prime ore del mattino. Il grosso dei rovesci si è abbattuto sulla parte centrale deIl’isola, dopo aver investito la zona occidentale, ora si sposta verso la parte orientale.

Voli dirottati

Catania è sott’acqua. Quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Fontanarossa al Falcone-Borsellino di Palermo, ovvero il Ryanair da Pisa, da Madrid e il Parigi Beauvais e il Turkish Airlines da Istanbul che dovevano atterrare tra le 8.15 e le 8.50.

Salvataggio in via Etnea

In centro la via Etnea si è trasformata in un autentico fiume, come accade spesso in occasione di forti piogge. Un video immortala un uomo preda della corrente, mentre tenta di recuperare lo scooter che si allontana galleggiando. Provvidenziale l’intervento di una donna che ha sfidato la turbolenza dell’acqua alta e ha portato in malcapitato in salvo all’interno di un negozio.

Disagi nel nisseno

Nella notte superlavoro dei vigili del fuoco a Caltanissetta e provincia, dove sono stati particolarmente colpiti anche i centri di Gela, Sommatino e Riesi. Chiuso precauzionalmente nella notte l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove si è staccato un pluviale. L’attività è ripresa normalmente nella mattinata.

A Catania, Messina e altri centri dell’isola scuole, parchi e aree pubbliche sono chiuse per ordinanza dei sindaci, dopo l’allerta diramata ieri dalla Protezione Civile.

Ecco le previsioni per le prossime ore dal nostro esperto Daniele Ingemi.