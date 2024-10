Maltempo, in Sicilia le allerta sono ko. Quel nowcasting che la Regione non vuole

Lombardo e Sud chiama Nord tornano a porre l'attenzione della Regione sul problema delle allerta meteo inadeguate

Palermo – Il deputato regionale di Sud Chiama Nord Pippo Lombardo torna a chiedere alla Regione di mettere sul tavolo della programmazione un efficace sistema di allerta meteo.

Il maltempo anche in questi ultimi due giorni ha messo in ginocchio la regione, ma i servizi di monitoraggio meteo e allerta non sono efficienti. Da anni è all’attenzione della Regione, per esempio, la necessità di attivare il fondamentale servizio di nowcasting, la cui importanza viene ribadita spesso dal nostro esperto Daniele Ingemi (vedi qui l’intervista)

Allerta meteo inadeguate

“Ancora una volta, abbiamo avuto ragione. Il sistema di allerta meteorologica attualmente in uso in Sicilia non funziona”, dice l’esponente del movimento politico a proposito della inadeguatezza delle previsioni meteo effettuate 24 ore prima dell’evento. “Queste previsioni ormai non sono più sufficienti per aiutare i sindaci e chi deve operare sul territorio a gestire le emergenze in modo efficace.”

L’importanza del nowcasting

Lombardo continua sottolineando come da tempo Sud chiama Nord abbia chiesto che l’Assemblea Regionale Siciliana discuta nelle apposite commissioni la necessità di introdurre un sistema di nowcasting. “Questo sistema è fondamentale per offrire ai sindaci informazioni in tempo reale, permettendo loro di comprendere rapidamente la situazione sul territorio e prendere decisioni adeguate per la sicurezza dei cittadini,” spiega il deputato.

Le allerta danno i numeri…e i colori

“Il passaggio dall’allerta gialla di ieri all’allerta rossa di oggi evidenzia ancora una volta l’inadeguatezza dell’attuale sistema di previsioni meteorologiche. Speriamo che la situazione non degeneri, ma è chiaro che si è rischiato un disastro e che, senza interventi adeguati, continueremo a trovarci in situazioni simili,” conclude Lombardo, lanciando un appello alle istituzioni per un intervento immediato volto a garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.