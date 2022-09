Temporali sempre più violenti, prevederli si può. Quel nowcasting che in Sicilia non c'è VIDEO - Tempostretto

Alluvioni lampo imprevedibili? Esiste una tecnologia che aiuta a ridurre i rischi. Ma il disegno di legge è fermo all'Ars

MESSINA – Dopo aver approfondito il parallelo tra gli alluvioni delle Marche e quello di Giampilieri del 2009 e aver offerto alcuni consigli pratici per ridurre i rischi per chi abita in zone come Messina, in caso di eventi estremi, il meteorologo Daniele Ingemi spiega perché un servizio di nowcasting potrebbe salvare le vite.

A che punto siamo in Sicilia? Il disegno di legge he partiva proprio da Messina è fermo all’Ars.

Servizio di Matteo Arrigo e Alessandra Serio