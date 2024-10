Maltempo nella zona jonica, allagamenti e disagi: “Limitate gli spostamenti”

L'appello dei sindaci di S. Teresa e Roccalumera mentre sono previsti ulteriori temporali in arrivo

Forti precipitazioni questa mattina sulla riviera jonica messinese, dove sono possibili ulteriori perturbazioni intense nelle prossime ore.

A S. Teresa di Rivia si registrano numerosi allagamenti, in particolare sul lungomare e nel quartiere Baracca. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di tombini saltati in varie zone del paese – ha dichiarato il sindaco Danilo Lo Giudice – e stiamo prontamente intervenendo con l’ufficio tecnico per ripristinare il tutto. L’assenza di corrente ha bloccato alcune pompe sul lungomare determinando un allagamento nel tratto centrale. Prestate la massima attenzione, limitando gli spostamenti al minimo necessario”.

Anche il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, ha chiesto ai suoi concittadini di prestare massima attenzione e stare lontani dai corsi d’acqua perché “ulteriori temporali sono in arrivo verso la nostra costa e sul tratto Santa Teresa – Scaletta Zanclea”. “Senza le giuste previsioni meteo dal sistema regionale – ha aggiunto Lombardo – proviamo a darvi le informazioni che riusciamo a recuperare”.