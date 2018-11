Taormina. Il torrente s'ingrossa, auto si... spiaggia. Frana vicino l'ospedale

TARMINA - Un’ora e mezza di pioggia battente ed esplode il caos, con serie difficoltà a raggiungere persino l’ospedale S. Vincenzo. Il torrente Sirina, che alla foce divide Taormina da Giardini Naxos, si è ingrossato trascinando in mare una Nissan Micra, in sosta sulla sponda destra del corso d’acqua. Il mezzo è stato recuperato grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Da anni i residenti chiedono la messa in sicurezza del torrente, anche in virtù dei danni che si sono registrati nel 2006 e ancor prima nel 1984.

A causa del maltempo si è rotto anche un tubo della condotta idrica. Altri disagi si sono registrati in via Crocifisso, poco sopra l’ospedale S. Vincenzo di Taormina a causa di una frana, nello stesso punto in cui negli anni scorsi si verificò uno smottamento che determinò la chiusura dell’importante arteria. Facile intuire quali siano state le difficoltà per raggiungere o lasciare il nosocomio che sorge in contrada Sirina, a causa del caos viario. Al maltempo bisogna aggiungere la chiusura totale dello svincolo autostradale di Taormina, in entrata e in uscita. In merito alle condizioni dei torrenti le parole ormai si sprecano. L’unica cosa che bisogna fare è svuotare gli alvei al più presto eliminando le situazioni di grave pericolo che si registrano nell’intero comprensorio jonico messinese (e non solo). Ma i tempi burocratici paralizzano di fatto gli interventi che vengono sollecitati da anni. Fino a quando…?