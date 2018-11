Torrente in piena, allerta per la passerella tra S. Teresa e S. Alessio

L’Anas ha predisposto l'eventuale chiusura della passerella sul torrente Agrò che unisce i lungomare di S. Teresa di Riva e S. Alessio Sicuclo. Potrebbe scattare da un momento all'altro nel caso in cui fosse interessato il piano viabile. Parliamo dell’unica via di collegamento tra i due centri, considerata la chiusura del Ponte che unisce i due paesi attraverso la Statale 114. La decisione è stata presa in seguito all’ingrossarsi del torrente che, ha spiegato l’ingegnere Cristiano Fogliano (Capo centro Anas sezione di Messina), ha praticamente raggiunto il livello dell’asfalto. Parliamo di una passerella sommergibile, con tubolari sottostanti. Un’opera che ha retto bene. Al momento si registrano forti piogge a monte di S. Teresa di Riva, in particolare ad Antillo, che potrebbero fare ulteriormente ingrossare il torrente Agrò. Il provvedimento dell’Anas è finalizzato a scongiurare ogni rischio per la pubblica incolumità.

La situazione viene costantemente monitorata anche dagli amministratori comunali. Sul posto presenti gli assessori di S. Teresa Gianmarco Lombardo e Domenico Trimarchi.