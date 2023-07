Vdf e Capitaneria in azione a Casabianca. Disavventura a lieto fine per la famiglia

MESSINA – Salvataggio in mare nel pomeriggio, protagonisti gli uomini della sezione specialista nautico del distaccamento porto dei vigili del fuoco di Messina, andata a supporto del personale della Capitaneria di Porto di Messina, a Casabianca, per soccorrere una mamma con due figli rimasti bloccati al largo per il moto ondoso. Per loro tanta paura ma il lieto fine: sono spaventati ma stanno bene.