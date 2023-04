Mancastamanera. Paradossi dell'inciviltà - Tempostretto

La campagna pubblicitaria del Comune contro il parcheggio selvaggio non entra proprio in testa ai troppi automobilisti maleducati. Ma non riusciranno a vincere loro se una comunità orientata al cambiamento farà valere le sue ragioni

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Pietro Castelli, due minuti fa”.

La campagna pubblicitaria giustamente avviata dal Comune contro il parcheggio selvaggio non riesce proprio a entrare in testa ai troppi ineducati automobilisti messinesi.

Segnali di miglioramento se ne rintracciano ma ancora è lunga la strada verso una convivenza orientata al rispetto delle regole e dei diritti altrui. Nulla è impossibile, però, se diventa protagonista una comunità di persone fermamente intenzionate a fare prevalere una visione condivisa di vivere civile.