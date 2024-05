Primo Maggio sicuro a Milazzo: 7 denunce e 8 giovani segnalati per droga

Controlli straordinari dei carabinieri: sequestrati coltelli e droga

MILAZZO – Primo Maggio all’insegna della sicurezza a Milazzo, grazie ai serrati controlli del Comando Carabinieri della Compagnia locale. Un piano di intervento ad alto impatto, attuato con diverse pattuglie e una Stazione mobile dislocate su tutto il territorio, ha permesso di garantire la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini durante la festività infrasettimanale, tradizionalmente caratterizzata da gite fuori porta.

Oltre 250 persone e 150 veicoli controllati. I carabinieri hanno controllato più di 250 persone e oltre 150 veicoli, contestando diverse violazioni al Codice della strada. Tra le infrazioni più frequenti, il mancato rispetto del semaforo rosso, l’uso improprio delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, l’utilizzo del cellulare alla guida e la velocità non commisurata alle condizioni di guida, tutte condotte che mettono a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

Denunce per guida sotto l’influenza di alcol e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. I militari hanno denunciato un 24enne per guida sotto l’influenza di alcol, accertata tramite etilometro, e altri due 24enni e un 32enne per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Inoltre, in distinte verifiche, quattro persone sono state fermate e trovate in possesso di coltelli vietati, che sono stati sequestrati dai Carabinieri.

8 giovani segnalati per droga. Nell’ambito dell’attività antidroga, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Messina 8 giovani, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, come assuntori di droghe. I ragazzi sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio. L’impegno dei militari di Milazzo ha contribuito a garantire un Primo Maggio sicuro e sereno per tutti i cittadini, contrastando efficacemente illegalità e comportamenti a rischio sulla strada.