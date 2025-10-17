Mangialupi. Droga e armi in casa, arrestato 53enne

Pistole, cartucce, marijuana e cocaina

Tre pistole semiautomatiche con matricola abrasa, circa 200 cartucce di vario calibro, 350 grammi di marijuana, 340 grammi di cocaina e vario materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze. E’ quanto hanno trovato i carabinieri di Messina Sud e del Radiomobile in casa di un 53enne a Mangialupi.

L’uomo è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e“detenzione di armi clandestine”.

Le armi e la droga sequestrate saranno consegnate ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi balistiche e di laboratorio.