Manifestazione “Sì Ponte” a Messina, Salvini annuncia: “Io ci sarò”

La Lega parteciperà all'evento del 28 marzo con in testa il suo segretario: "Siamo in crescita in Sicilia e dopo lo Schifani bis potremmo immaginare un governatore leghista"

MESSINA – “La Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì al Ponte. Ed io ci sarò”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina.

“Non ci fermiamo su questa opera – ha aggiunto – e spero che entro la legislatura si parta con i lavori per il Ponte sullo Stretto. In Sicilia come in Calabria stiamo già lavorando alle Amministrative e sono certo che le liste del nostro partito per i comuni di Messina e Reggio Calabria saranno fortissime. Contiamo su una classe dirigente in queste due regioni che sta dando dimostrazione di grande capacità politica e amministrativa”.

“Voglio dare una notizia: oggi il presidente della Sicilia Schifani ha dato il via libera ad una scelta che da Ministro ho fatto sull’Autorità portuale della Sicilia occidentale, nella persona di Annalisa Tardino. Come governo nazionale abbiamo già stanziato quello che è solo il primo miliardo per l’emergenza maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. Siamo in crescita ed avremo tanto tempo per immaginare che dopo lo Schifani bis alla Regione, arrivi perché no anche un governatore della Lega in Sicilia”.

