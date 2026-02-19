 Scurria candidato sindaco di Messina, "figura ideale per sfidare Basile"

giovedì 19 Febbraio 2026 - 17:49

L'anticipazione dell'Ansa. Il sub commissario al risanamento avrebbe messo d'accordo i partiti del centrodestra

MESSINA – L’avvocato Marcello Scurria sarà il candidato del Centrodestra a sindaco di Messina. Lo riferisce l’Ansa in una nota. La candidatura è stata decisa stamani dai leader dei partiti di centrodestra. Tutti i partiti vedono in Scurria ”il candidato ideale per sfidare il sindaco uscente Federico Basile”. Noto avvocato amministrativista in città, Scurria è stato incaricato sub commissario al risanamento nel 2023.

Ha avuto diversi incarichi politici in vari partiti, nel 2018 è stato esperto dell’allora sindaco di Messina Cateno De Luca, poi presidente di Arisme, la società che si è occupata di risanamento. Nel 2012, venne nominato dall’allora sindaco Giuseppe Buzzanca come esperto in materia di finanza locale. Di Buzzanca era stato anche legale di fiducia.

Scurria è stato l’ultimo segretario dei Ds, abbandonando però la politica attiva quando venne fondato il Pd. Adesso, secondo quanto riferisce l’Ansa, il suo nome per la corsa a sindaco di Messina è stato proposto dall’ala di Forza Italia che fa capo alla sottosegretaria Matilde Siracusano.

