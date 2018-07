Torna per settima volta anche in Sicilia il progetto CONI “Educamp”

Ancora una volta è stata scelta la provincia di Messina quale sede di “Educamp”, pregetto del CONI che per la settima volta si organizza in SIiclia e che prevede programmi di attività ludico-motoria pre-sportiva e sportiva. L'evento, riservato ai ragazzi di un'età che va dai 5 ai 14 anni, si svolgerà dal 15 al 21 luglio presso il Villaggio Hotel Club "Calanovellamare" a Piraino.

La testimonial di quest’anno sarà la medaglia di bronzo paralimpico e campionessa del mondo a squadre di tennistavolo, Giada Rossi. Circa 70 i ragazzi che prenderanno parte all'evento. Una decina il numero di discipline sportive a cui approcciarsi e tutte organizzate nel village. “Tutti e settanta- spiega il responsabile del progetto per il Coni – Sicilia, Tonino Gennaro – a rotazione proveranno tutti gli sport che ci sono nei programmi delle attività. Un po’ come se fossimo a scuola con dei veri e proprio cambi dell’ora ed una nuova disciplina proposta. In ciascuna di esse saranno seguiti da un tecnico federale e da un educatore sportivo laureato in Scienze Motorie. In più nello staff, un coordinatore tecnico ed un medico”.

Il basket, il volley, il calcio, l’atletica, il tennis tavolo, la ginnastica artistica, il judo, la danza, il tennis, il canottaggio ed il rugby le discipline di maggior rilievo. In questi anni in Sicilia, nelle precedenti edizioni di Educamp, si sono susseguiti testimonial come Sara Simeoni, Alberto Tomba, Giovanni Ficarra, Silvia Bosurgi.

Ora il presidente del Coni Sicilia, Sergio D’Antoni, ha scelto Giada Rossi, che a Messina è già di casa avendo portato la sua testimonianza anche con il progetto europeo Sport4everyone. Con lei ci sarà Alessandro Arcigli, il tecnico della nazionale paralimpica di tennistavolo e delegato provinciale del Coni. Venerdì alle ore 22 si terrà un momento di grande partecipazione emotiva con l’esibizione di Sara e Chiara Visalli, due sorelle di Sant’Agata di Militello, una delle quali vive sulla sedia a rotelle, che danzeranno coniugando sport e amore.

“I ragazzi apprendono attraverso il “fare”- conclude Tonino Gennaro- perseguendo un obiettivo concreto (giocare, socializzare con i compagni, imparare vari sport, ecc.) applicano e mettono in gioco le proprie conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’apprendimento di quelle nuove. Educamp propone anche la scoperta di una corretta alimentazione e vengono premiati, non solo per le loro capacità sportive, ma anche per la loro bravura nel tenere in ordine la stanza. Il tutto giocando e divertendosi!”.