Trovato un cadavere nel mare di Mortelle

MESSINA - Un cadavere è stato trovato in mare, oggi pomeriggio, tra Mortelle e Tono. La segnalazione alla Guardia Costiera è arrivata da un velista. Il corpo, con indosso un costume da bagno, è stato recuperato ma non è stato possibile risalire all'identità perché rimasto per troppo tempo in acqua.

Tra le ipotesi, potrebbe trattarsi della donna scomparsa mercoledì scorso a Furnari, che era stata cercata invano nelle acque comprese tra Capo Milazzo e Capo Calavà (VEDI QUI). Solo l'autopsia e l'esame del dna potranno dare le risposte attese.