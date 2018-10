Scomparsa una donna a Furnari. Ricerche in corso

E' uscita di casa ieri mattina ma non è più rientrata. Il fratello ha contattato il 112, si sono attivati i carabinieri di Furnari che hanno chiesto l'aiuto della Capitaneria di Porto di Milazzo. Gli indumenti della donna, insieme a vari effetti personali ed alla macchina, sono stati rinvenuti sulla spiaggia del Comune di Furnari, ove la donna era solita andare a mare.

Le operazioni di ricerca e soccorso in mare, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, iniziate ieri pomeriggio e tutt’ora in corso, hanno visto impiegate continuativamente le dipendenti unità navali, battello A64 e M/V CP875, insieme a vari elicotteri appartenenti alle varie forze dell’ordine quali Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e del Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania che si continueranno ad avvicendare per tutta la giornata odierna. Inoltre per la ricerca nella zona costiera interessata sono stati impiegati i nuclei sommozzatori dei Carabinieri e del 3° Nucleo Sub Guardia Costiera del Reparto Supporto Navale di Messina.